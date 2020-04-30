Кличко прокомментировал письмо нардепа Гереги. Фото: пресс-служба Кличко

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал письмо народного депутата Александра Гереги, который предложил главе города закупить большую партию медицинских масок в «Эпицентре». Герега является совладельцем этой сети гипермаркетов.

Виталий Кличко рассказал, что письмо нардепа был зарегистрировано в канцелярии Киевской городской государственной администрации 28 апреля. Теперь его надо рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. Об этом мэр Киева рассказал 30 апреля во время онлайн-брифинга.

Кличко отметил, что в начале ограничительных мер, когда был острый дефицит средств защиты, «Эпицентр» на благотворительных основах предоставил городу 100 тыс. масок. В то же время 1 апреля коммунальное предприятие «Фармация» закупило 50 тыс. масок в «Эпицентре» — до того, как они получили средства защиты, заказанные городом.

Маски в «Эпицентре» были приобретены КП «Фармация», а не за бюджетные средства. Они были приобретены за средства предприятия для распространения в сети коммунальных аптек. В общем город закупил маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за рубежа, — отметил Кличко.

Как писал «Ракурс», ранее нардеп Александр Герега предложил мэру Киева Виталию Кличко закупить для нужд города «партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов, которые привезла из Китая «Мрія». Герега обещает Кличко скидку за заказ большой партии.