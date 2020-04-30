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Офис президента: Мы доставляли из Китая коммерческие грузы, чтобы снизить цену масок в аптекахhttps://racurs.ua/n137524-ofis-prezidenta-my-dostavlyali-iz-kitaya-kommercheskie-gruzy-chtoby-snizit-cenu-masok-v-aptekah.htmlРакурс
Скандал с коммерческими грузами, которые привозили авиарейсы из Китая, организованные Офисом президента, прокомментировали на Банковой.
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, который курировал логистику чартеров из Китая, подтвердил, что самолеты привозили и коммерческие грузы. Но намерения на Банковой, по его словам, были искренние и честные: снизить цену медицинских масок и другого оборудования в аптечной сети.
Сегодня Тимошенко встретил очередной рейс из Китая и прокомментировал пресс-службе ОП скандал с коммерческими грузами.
Мы разрешили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Перелеты из Китая в Украину оплачивают коммерческие организации, — заявил Тимошенко.
Он заверил, что такая инициатива помогла снизить цену масок в аптеках, которая еще месяц назад составляла 20−25 грн.
Тимошенко также сообщил, что на закупки медсредств за границей не тратились бюджетные средства, а «коммерческие организации закупки оплачивали за свой счет». Банковая пообещала в течение недели предоставить отчет о работе благотворительных фондов.
Ранее организатор чартеров подтвердил УП, что самолет «Мрия», который доставил в Украину медицинские товары, взял на борт часть гуманитарного груза, а часть — коммерческого. Но рейс из Китая оплатили якобы коммерческие структуры.
Сегодня в «Борисполь» прибыл очередной самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей. Это последний рейс «воздушного моста», который организовал Офис президента. В дальнейшем поставкой будет заниматься Министерство здравоохранения. Банковая организовала отправление более двух десятков рейсов.