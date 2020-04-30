Скандал з комерційними вантажами з Китаю: Банкова пояснила, чому працювала з комерсантами, фото — ОП

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Скандал із комерційними вантажами, які привозили авіарейсами із Китаю, організованими Офісом президента, прокоментували на Банковій.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, який курував логістику чартерів з Китаю, підтвердив, що літаки привозили й комерційні вантажі. Але наміри на Банковій, за його словами, були щирі і чесні: знизити ціну медичних масок та іншого обладнання в аптечній мережі.

Сьогодні Тимошенко зустрів черговий рейс з Китаю і прокоментував прес-службі ОП скандал із комерційними вантажами.

Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Перельоти з Китаю до України оплачують комерційні організації, — заявив Тимошенко.

Він запевнив, що така ініціатива допомогла знизити ціну масок в аптеках, яка ще місяць тому становила 20−25 грн.

Тимошенко також повідомив, що на закупівлі медзасобів за кордоном не витрачалися бюджетні кошти, а «комерційні організації закупівлі для себе оплачували за свій рахунок». Банкова пообіцяла впродовж тижня надати звіт про роботу благодійних фондів.

Раніше організатор чартерів підтвердив УП, що літак «Мрія», який доставив в Україну медичні товари, мав на борту частину гуманітарного вантажу, а частину — комерційного. Натомість рейс з Китаю оплатили начебто комерційні структури.

Сьогодні до «Борисполя» прибув черговий літак з Китаю, який доправив 400 тис. респіраторів та 50 тис. захисних щитків для українських лікарів. Це останній рейс з «повітряного мосту», який організував Офіс президента. Надалі постачанням займатимуться в Міністерстві охорони здоров’я. Загалом Банкова організувала відправлення понад двох десятків рейсів.