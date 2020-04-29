Рейсы из Китая перевозят частные грузы: скандал вокруг гуманитарных полетов Банковой, фото — ОП

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Рейсы из Китая, которые организовали на Банковой, привозят в Украину и частные грузы. В сеть попал документ, который свидетельствует, что часть медицинского оборудования, доставленного украинским грузовым самолетом «Мрия», принадлежит сети промышленных супермаркетов «Эпицентр».

В напечатанном на бланке нардепа Александра Гереги письме содержится коммерческое предложение мэру Киева Виталию Кличко закупить для нужд города «партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов, которые привезла из Китая «Мрия».

В письме, которое обнародовал в Фейсбук блогер Андрей Смолий, указаны имена и телефоны менеджеров компании «Эпицентр К», с которыми можно связаться относительно приобретения медоборудования. Герега обещает Кличко скидку за заказ большой партии.

Гуманитарки не было, а Зеленский откровенно врал. Мародеры во власти обманули Украину и просто распродают груз. А все остальное — дешевый пиар для роликов, — прокомментировал Смолий.

В сети предположили, что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты, которые приобрело государство, летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети.

Ранее в интервью УП заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который занимался на Банковой организацией китайских чартеров, рассказывал о логистике полетов. Чиновник косвенно подтвердил, что авиарейсами могли пользоваться и частные структуры.

Мы привозили то, что нужно врачам, и помогали бизнесу, который помогает в регионах и предоставляет какие-то средства защиты. Мы их тоже грузили. Всем коммерческим аптекам и медицинскому бизнесу мы сказали: «Друзья, у вас нет масок в аптеках, у вас нет еще чего-то. Вот склад, мы сделали его в Китае, приняли отдельный аэропорт. Цена за кубатуру такая и такая, — рассказывал Тимошенко.

Цену для фрахта самолетов SkyUp для этого разделили на кубатуру, за которую собственно могли платить и частные структуры.

Хотите — оплачивайте SkyUp, мы вас будем возить и помогать вам по Министерству иностранных дел. И вот они сейчас так летают, — сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

В среднем рейс в Китай стоит 150−180 тыс. долл. Сначала Киев отправил туда военный Ил, впоследствии совершил два рейса с казахами, а сейчас использует самолеты авиакомпании SkyUp.