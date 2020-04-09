ОПУ о коронавирусных закупках из Китая: Прилетает самолет - и за полдня это все уже в регионах / Фото: Нацгвардія

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Коронавирус в Украине преодолевают с помощью приобретенного в Китае медицинского оборудования и средств защиты. В Офисе президента рассказали, какие именно «коронавирусные» товары Киев закупает у китайской стороны.

Мы закупаем там все: респираторы, защитные костюмы, ПЦР-тесты. Сейчас у китайцев большое производство. Они это прошли, они перепрофилировали свои предприятия и выпускают все необходимое. Все маски, которые были раньше у нас на рынке, это все был Китай, — отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, ОПУ помогает организовать полеты. Например, сейчас на Банковой работают консулы, логисты, юристы и бухгалтеры, которые контактируют с Китаем для быстрой организации новых рейсов.

Мы сделали всю логистику из Китая в каждый регион Украины. У нас прилетает самолет — и за полдня это все уже в каждом регионе, все, что мы привезли на самолете. Оно как происходит? Мы привозим самолет. Далее все приезжает на одно из госпредприятий, которое является получателем этих материалов, средств защиты и так далее. После этого губернаторы присылают нам свою машину — там какой-то бусик, и забирают это все в регион. И это происходит фактически за полдня, — рассказал Тимошенко.

Чиновник напомнил, что первый рейс в Китай за товарами для борьбы с COVID-19 совершил военный Ил-76. Далее в ОПУ перешли на коммерческие авиакомпании, поскольку стоимость заправки Ил-76 250−300 тыс. долл. Сейчас за каждый рейс в Китай государство платит в пределах 150−180 тыс. долл. Власти пользуются услугами авиакомпании SkyUp, также договариваются с МАУ.

Мы всем коммерческим аптекам и медицинскому бизнесу сказали: У вас нет масок в аптеках, у вас нет еще чего-то, вот склад, мы сделали его в Китае, взяли отдельный аэропорт — цена за кубатуру такая-то. То есть мы цену, которую нам предоставляет SkyUp и другие компании за самолеты, разделили на кубатуру, — рассказал Тимошенко.

Напомним, 29 марта правительство упростило процедуру покупки товаров для борьбы с коронавирусом. Теперь такие тендеры можно проводить в течение одного дня.