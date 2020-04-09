Владимир Зеленский и Елена Зеленская, фото: Politeka

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Ракурс

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман, который состоялся в январе этого года, полностью оплатила своими средствами его жена Елена Зеленская.

Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на депутатский запрос, который в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

В ответе Ермака отмечается, что супруга президента оплатила перелет президента регулярным рейсовым самолетом в Оман, а также проживание в гостинице.

Также в ответе на запрос отмечается, что визит Зеленского в Оман был частным, он его прервал после катастрофы украинского «Боинга» в Тегеране.

Информацию о том, сколько сотрудников госохраны обеспечивали безопасность Зеленского в Омане, Ермак не сообщил, отметив, что меры по охране должностных лиц относятся к государственной тайне.

Telegram-канал «Черная лампа», комментируя Ответ на депутатский запрос отмечает, что в ней указано, как и за чей счет Зеленский попал в Оман, однако не сообщается, как он оттуда вернулся в Украину.

Напомним, султан Омана Кабус бен Саид умер вскоре после визита в эту страну Зеленского.