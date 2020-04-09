Володимир Зеленський та Олена Зеленська, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n136487-vizyt-zelenskogo-v-oman-oplatyla-drujyna-prezydenta-dokument.html

Ракурс

Візит президента України Володимира Зеленського до Оману, який відбувся у січні цього року, повністю оплатила своїми коштами його дружина Олена Зеленська.

Про це йдеться у відповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака на депутатський запит, який у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

У відповіді Єрмака зазначається, що дружина президента оплатила переліт президента регулярним рейсовим літаком в Оман, а також проживання у готелі.

Також у відповіді на запит зазначається, що візит Зеленського до Оману був приватним, він його перервав після катастрофи українського «Боїнга» у Тегерані.

Інформацію щодо того, скільки співробітників держохорони забезпечували безпеку Зеленського в Омані, Єрмак не повідомив, зазначивши, що заходи з охорони посадових осіб відносяться до державної таємниці.

Telegram-канал «Черная лампа», коментуючи цю відповідь на депутатський запит зазначає, що в ній вказано, як та за чиї кошти Зеленський потрапив до Оману, проте не розповідається, як він звідти повернувся до України.

Нагадаємо, султан Оману Кабус бен Саїд помер невдовзі після візиту до цієї країни Зеленського.