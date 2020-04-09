ОПУ про коронавірусні закупівлі з Китаю: Прилітає літак – і за півдня це все вже в регіонах / Фото: Нацгвардія

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Коронавірус в Україні долають за допомогою придбаного у Китаї медичного обладнання та засобів захисту. В Офісі президента розповіли, які саме «коронавірусні» товари Київ закуповує у китайської сторони.

Ми закуповуємо там все: респіратори, захисні костюми, ПЦР-тести. Зараз у китайців велике виробництво. Вони це пройшли, вони перепрофілювали свої підприємства і випускають все необхідне. Усі маски, які були раніше у нас на ринку, це все був Китай, — зазначив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, ОПУ допомагає організувати польоти. Наприклад, зараз на Банковій працюють консули, логісти, юристи та бухгалтери, які контактують з Китаєм задля швидкої організації нових рейсів.

Ми зробили усю логістику з Китаю до кожного регіону України. У нас прилітає літак — і за півдня це все вже в кожному регіоні, все, що ми привезли на літаку. Воно як відбувається? Ми привозимо літак. Далі все приїжджає на одне з держпідприємств, яке є одержувачем цих матеріалів, засобів захисту і так далі. Після цього губернатори присилають нам свою машину — там якийсь бусик, і забирають це все до регіону. І це все відбувається фактично за півдня, — розповів Тимошенко.

Чиновник нагадав, що перший рейс до Китаю за товарами для боротьби з COVID-19 здійснив військовий Іл-76. Далі в ОПУ перейшли на різні комерційні авіакомпанії, оскільки заправити Іл-76 коштує 250−300 тис. дол. Зараз за кожен рейс в Китай держава платить у межах 150−180 тис. дол. Влада користується послугами авіакомпанії SkyUp, також домовляється з МАУ.

Ми усім комерційним аптекам і медичному бізнесу сказали: У вас немає масок в аптеках, у вас немає ще щось, ось склад, ми зробили його в Китаї, взяли окремий аеропорт — ціна за кубатуру така-то. Тобто ми ціну, яку нам надає SkyUp і інші компанії за літаки, розділили на кубатуру, — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, 29 березня уряд спростив процедуру здійснення закупівель товарів для боротьби з коронавірусом. Тепер такі тендери можна проводити впродовж одного дня.