Агресія Росії на Донбасі та в Криму: Рада закликала світ засудити дії Кремля

https://racurs.ua/ua/n137523-rada-zaklykala-svit-zasudyty-zbroynu-agresiu-rosiyi-proty-ukrayiny.html

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Агресія Росії проти України стала причиною ухвалення постанови із закликом засудити дії Кремля щодо незаконної анексії Криму, окупації частини Донбасу та політичних репресій українців.

Постанову № 3068 підтримало 309 нардепів, 28 проголосувало проти.

Український парламент цією постановою має намір «натиснути» на російську сторону з метою прискорення процесу звільнення політичних в’язнів — громадян України, а також нагадати міжнародній спільності про гібридну агресію Росії на Донбасі та в Криму.

У постанові зазначено, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має невідкладно направити текст звернення до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.