Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Агресія Росії на Донбасі та в Криму: Рада закликала світ засудити дії Кремля

Рада закликала світ засудити збройну агресію РФ, проти голосували нардепи з ОПЗЖ

30 кві 2020, 14:03
999

Агресія Росії проти України стала причиною ухвалення постанови із закликом засудити дії Кремля щодо незаконної анексії Криму, окупації частини Донбасу та політичних репресій українців.

Постанову № 3068 підтримало 309 нардепів, 28 проголосувало проти.

Український парламент цією постановою має намір «натиснути» на російську сторону з метою прискорення процесу звільнення політичних в’язнів — громадян України, а також нагадати міжнародній спільності про гібридну агресію Росії на Донбасі та в Криму.



У постанові зазначено, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має невідкладно направити текст звернення до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів