Суд присяжних запрацює через три роки: у Мін’юсті розповіли суть нового законопроекту, фото — Zahid.net

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Суд присяжних в Україні запрацює тільки через два-три роки, оскільки для імплементації всіх змін у законодавстві необхідний час.

Про новації нового урядового законопроекту про суд присяжних в Україні розповів міністр юстиції Денис Малюська. Крім змін до Кримінального процесуального кодексу, іншими причинами, які унеможливлюють негайне запровадження цього суду, є фінансування процедур, а також процес підготовки суддів.

Малюська вважає, що для процедури повноцінного запуску суду присяжних в Україні необхідно два-три роки.

Раніше альтернативні законопроекти про суд присяжних пройшли антикорупційну експертизу, — передає слова міністра під час онлайн зустрічі з юридичною спільнотою «Судово-юридична газета».

Оновлений законопроект про суд присяжних в Україну надійде в Раду у найближчі тижні.

Це буде класичний суд присяжних у кримінальних справах, який розглядатиме злочини, покарання за вчинення яких передбачає позбавлення волі на строк більше 10 років, — розповів Малюська.

Законопроект розподіляє питання, які вирішуватимуть судді, а які присяжні. Процесуальні питання буде вирішувати професійний суддя, питання винуватості особи — семеро присяжних.

Відбір присяжних відбуватиметься випадковим способом на підставі реєстру виборців. Учасникам суду присяжних компенсують втрачену заробітну плату. Малюська пообіцяв, що у законопроекті передбачать норми, які запобігатимуть великим перервам під час судових засідань.

Міністр також розповів, що влада ще не має концепції судової реформи в країні, тому найближчим часом його відомство ініціюватиме точкові зміни законодавства у цій сфері. У цьому сенсі Малюська назвав запровадження механізму перевірки доброчесності членів Вищої ради правосуддя та перевірки суддів Вищою радою правосуддя. Мін’юст спрямує до Ради відповідні законопроекти влітку.