Застава на місцевих виборах зменшиться завдяки рішенню Ради

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Ракурс

Застава на місцевих виборах зменшиться завдяки рішенню Верховної Ради. Народні обранці сьогодні попередньо ухвалили законопроект, який регламентує внесення зміни до ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України, уніфікувавши підхід до розміру грошової застави для кандидатів у мери для міст, де кількість виборців перевищує 90 тис. осіб.

Відповідне рішення підтримало 248 народних обранців.

Зміни до Виборчого кодексу стосуються також виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців понад 90 тис.), для яких розмір грошової застави встановлено у сумі чотирьох мінімальних зарплат за кожних 90 тис. виборців. Зауважимо, що грошова застава на виборах є своєрідним підтвердженням серйозності намірів учасників виборчого процесу.

Скасування застави для кандидатів у місцеві ради та на посади сільських та міських голів (з кількістю виборців до 90 тис.) — позитивне явище. Проте неприйнятним є збільшення майже у 40 разів застави для кандидатів у мери міст з кількістю виборців понад 90 тис. осіб та виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тис.) порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року, — йдеться у пояснювальній записці.





Нагадаємо, розмір застави для кандидатів на посаду мера Києва становить понад 4 млн грн, що перевищує розмір застави для кандидатів у президенти. Окрім цього такий розмір застави у 375 разів перевищує середньомісячну заробітну плату.