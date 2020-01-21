Реформа суду присяжних: Мін’юст пропонує платити колегії компенсацію, фото — Закон і бізнес

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Міністерство юстиції України розробило два законопроекти, які реформують інститут суду присяжних. Суть новацій зводиться до того, щоб відійти від радянської практики у діяльності суду, який все ще часто нагадує суд народних засідателів.

Один законопроект передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо формування списку присяжних, інший — змінює Кримінальний процесуальний кодекс та закон про Державний реєстр виборців, повідомляє 21 січня прес-служба Мін’юсту за посиланням на виступ заступника міністра юстиції Олександра Банчука під час прес-конференції у Києві. Він сподівається, що вже у 2020 році Рада схвалить зміни, які стануть чинними у 2021 році.

Відповідно до текстів законопроектів, зареєстрованих у Раді, у суді присяжних працюватиме колегія у складі семи осіб. Він засідатиме окремо і виноситиме не вирок, а вердикт. Присяжні мають відповісти, чи була подія злочином і чи винен підсудний у його вчиненні.

Присяжних пропонують делегувати за списками виборців. Наразі їх затверджують місцеві ради за згодою громадян, які зголосилися засідати у суді. Якщо присяжних будуть обирати за списком виборців, то це означатиме не право громадянина бути присяжним, а його обов’язок. При цьому виконання таких обов’язків буде платним і держава відшкодовуватиме присяжним компенсацію.