Трамп закликав не купувати газ у недружніх держав, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/ua/n132413-tramp-zaklykav-ne-kupuvaty-gaz-u-nedrujnih-derjav.html

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Транспортування газу в Європу повинні здійснювати тільки союзники.

Дональд Трамп, президент США, закликав країни відмовитись від поставок від недружніх партнерів. Про це він заявив на економічному форумі у Давосі.

Американський лідер вважає, що США можуть організувати транспортування великої кількості газу до європейських країн. Це може відбутись через доступність ресурсу на внутрішньому ринку.

На думку політика, європейці повинні активніше купувати американський газ. Така можливість дозволить досягти енергетичної незалежності.

Завдяки постачанням американського скрапленого газу до Європи у 2019 році, вартість газу на європейських ринках суттєво знизилися. США також ввели санкції проти морського трубопроводу «Північний потік-2» з РФ. Таке рішення не дозволило російській компанії «Газпром» наростити свою присутність на європейському ринку та припинити транзит свого газу через Україну.

Раніше повідомлялось, що будівництво «Північного потоку-2» зупинилося, проте по його наземному продовженню газ пішов. Перша гілка пролягає територією Німеччини до кордону з Чехією.