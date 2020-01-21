Трамп призвал не покупать газ у недружественных государств, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/n132413-tramp-prizval-ne-pokupat-gaz-u-nedrujestvennyh-gosudarstv.html

Ракурс

Транспортировку газа в Европу должны осуществлять только союзники.

Дональд Трамп, президент США, призвал страны отказаться от поставок от недружественных партнеров. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер считает, что США могут организовать транспортировку большого количества газа в европейские страны. Это может произойти из-за доступности ресурса на внутреннем рынке.

По мнению политика, европейцы должны активнее покупать американский газ. Такая возможность позволит достичь энергетической независимости.

Благодаря поставкам американского сжиженного газа в Европу в 2019 году, стоимость газа на европейских рынках существенно снизились. США также ввели санкции против морского трубопровода «Северный поток-2». Такое решение не позволило российской компании «Газпром» нарастить свое присутствие на европейском рынке и прекратить транзит своего газа через Украину.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока-2» остановилось, однако по его наземной части газ пошел. Первая ветка проходит по территории Германии до границы с Чехией.