Верховный суд. Фото: ZN.ua

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Граждане Украины и юридические лица зачастую злоупотребляют своими правами относительно обжалования законных и вступивших в силу решений апелляционных судов в Верховном суде (ВС).

Такую точку зрения высказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский во время заседания Большой палаты КСУ.

Вениславский предложил ограничить допуск дел в ВС, внедрив определенные кассационные фильтры.

Было отмечено, что после вступления в силу закона о внесении изменений в процессуальные кодексы № 2314, инициатором которого является Зеленский, ВС будет принимать к рассмотрению намного меньше дел. Как известно, в настоящее время ВС обжалует в КСУ судебную реформу Зеленского.

Представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря подтвердила слова Вениславского и сообщила, насколько меньше придется рассматривать дел ВС.

По прогнозам Совгири, в ВС сократится количество рассматриваемых дел по хозяйственному праву на 15%, по административному праву — на 35−40%, по уголовному праву — на 15%.

Согласно статистике, в 2018 году ВС удовлетворил около 13 тыс. кассационных жалоб из 45 тыс. потупивших (30%). За первое полугодие 2019 года было удовлетворено 8,3 тыс. кассационных жалоб из 22 тыс. поступивших на рассмотрение (более 37%).

По мнению Совгири, данная статистика говорит об увеличении количества решений апелляционных судов, которые были вынесены с ошибками.