Столкновение судов в Будапеште: украинского капитана освободили под домашний арест

Столкновение судов в Будапеште произошло 29 мая 2019 года, фото: «Главком»

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Суд в столице Венгрии освободил из-под стражи 64-летнего украинского капитана круизного судна Viking Sigyn, которое прошлой весной столкнулось с экскурсионным катером на реке Дунай в центре Будапешта, и вернул его под домашний арест.

Об этом вчера заявил представитель прокуратуры Будапешта Ференц Раб, сообщает издание Hungary Today.

По словам Раба, это решение суда противоречит позиции обвинения, однако прокуратура «пока исчерпала все свои процессуальные варианты».

В прокуратуре отметили, что украинец будет носить электронный браслет и не сможет без разрешения покидать пределы жилья, где будет находиться.

Viking Sigyn и прогулочный катер, на котором находились 33 туриста из Южной Кореи и экипаж из двух граждан Венгрии, столкнулись на Дунае в Будапеште 29 мая 2019 года. В результате погибли 28 человек, тело одной из жертв до сих пор не извлекли.

В ноябре прошлого года прокуратура Будапешта предъявила обвинение против украинского капитана в совершении уголовных преступлений, которые привели к массовым жертвам, и 35 случаях неоказания помощи после столкновения.

В декабре 2019 года суд предыдущей инстанции изменил меру пресечения капитану на содержание за решеткой, ссылаясь на риск того, что он может убежать в Украину, откуда не будет выдан Венгрии.

Напомним, в конце мая 2019 года появилось видео этого столкновения судов.