Зіткнення суден у Будапешті: українського капітана звільнили під домашній арешт

Зіткнення суден у Будапешті сталося 29 травня 2019 року, фото: «Главком»

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Суд у столиці Угорщини звільнив з-під варти 64-річного українського капітана круїзного судна Viking Sigyn, яке минулої весни зіткнулося з екскурсійним катером на річці Дунай у центрі Будапешта, і повернув його під домашній арешт.

Про це вчора заявив речник прокуратури Будапешта Ференц Раб, повідомляє видання Hungary Today.

За словами Раба, це рішення суду суперечить позиції обвинувачення, проте прокуратура «поки що вичерпала всі свої процесуальні варіанти».

У прокуратурі зазначили, що українець носитиме електронний браслет та не зможе без дозволу залишати межі помешкання, де перебуватиме.

Viking Sigyn та прогулянковий катер, на якому перебували 33 туристи з Південної Кореї та екіпаж з двох громадян Угорщини, зіткнулися на Дунаї в Будапешті 29 травня 2019 року. В результаті загинули 28 осіб, тіло однієї із жертв досі не дістали.

У листопаді минулого року прокуратура Будапешта висунула звинувачення проти українського капітана у вчиненні кримінальних злочинів, що призвели до масових жертв, і 35 випадках ненадання допомоги після зіткнення.

У грудні 2019 року суд попередньої інстанції змінив запобіжний захід капітанові на тримання за ґратами, посилаючись на ризик того, що він може втекти в Україну, звідки не буде виданий Угорщині.

Нагадаємо, наприкінці травня 2019 року з’явилося відео цього зіткнення суден, яке потрапило в поле зору однієї з камер відеоспостереження.