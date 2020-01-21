Верховний Суд. Фото: ZN.ua

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Громадяни України та юридичні особи часто зловживають своїми правами щодо оскарження у Верховному суді (ВС) законних рішень апеляційних судів, які набрали чинності.

Таку точку зору висловив представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді України (КСУ) Федір Веніславський під час засідання Великої палати КСУ.

Веніславський запропонував обмежити допуск справ до ВС, запровадивши певні касаційні фільтри.

Було відзначено, що після набуття чинності закону про внесення змін до процесуальних кодексів № 2314, ініціатором якого є Зеленський, ВС буде приймати до розгляду набагато менше справ. Як відомо, зараз ВС оскаржує в КСУ судову реформу Зеленського.

Представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря підтвердила слова Веніславського і повідомила, наскільки менше доведеться розглядати справ ВС.

За прогнозами Совгирі, у ВС скоротиться кількість справ з господарського права на 15%, з адміністративного права — на 35−40%, з кримінального права — на 15%.

Згідно зі статистикою, у 2018 році ВС задовольнив близько 13 тис. касаційних скарг із 45 тис., що надійшли на розгляд (30%). За перше півріччя 2019 року було задоволено 8,3 тис. касаційних скарг із 22 тис., що надійшли на розгляд (понад 37%).

На думку Совгирі, дана статистика говорить про збільшення кількості рішень апеляційних судів, які були винесені з помилками.