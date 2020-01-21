Реформа суда присяжных: Минюст предлагает платить коллегии компенсацию, фото — Закон и бизнес

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Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, которые реформируют институт суда присяжных. Суть новаций сводится к тому, чтобы отойти от советской практики в деятельности суда, который все еще часто напоминает суд народных заседателей.

Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно формирования списка присяжных, другой — изменяет Уголовный процессуальный кодекс и закон о Государственном реестре избирателей, сообщает 21 января пресс-служба Минюста со ссылкой на выступление заместителя министра юстиции Александра Банчука во время пресс-конференции в Киеве. Он надеется, что уже в 2020 году Рада одобрит изменения, которые вступят в силу в 2021 году.

Согласно текстов законопроектов, зарегистрированных в Раде, в суде присяжных будет работать коллегия в составе семи человек. Он будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Присяжные должны ответить, было ли событие преступлением и виновен ли подсудимый в его совершении.

Присяжных предлагают делегировать по спискам избирателей. Сейчас их утверждают местные советы по согласию граждан, которые хотят заседать в суде. Если присяжных будут выбирать по списку избирателей, то это будет означать не право гражданина быть присяжным, а его обязанность. При этом выполнение таких обязанностей будет платным и государство будет возмещать присяжным компенсацию.