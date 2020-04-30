Закон про медіа готують до повторного читання. Фото: Обозреватель

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Скандальний закон «Про медіа» готують до повторного першого читання. Таке рішення сьогодні ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Проект закону вирішили доопрацювати після обговорень з представниками медіаіндустрії, провідними асоціаціями, спілками, інститутами, представниками міжнародних компаній. Про це повідомив голова профільного комітету, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що законопроект пройшов експертизу в Раді Європи. Після цього була зібрана низка зауважень та пропозицій, які планують внести до проекту закону до повторного першого читання.

Це ті питання, які передбачають концептуальні зміни, уточнення низки положень законопроекту, які не можна здійснити в рамках процедури підготовки законопроекту до другого читання. Наприклад, термінологію, — зазначив Ткаченко.

Він пообіцяв повідомити найближчим часом, яких змін зазнає законопроект. Ткаченко зазначив, що береться до уваги думка усіх представників галузі, бо «вони не Роскомнадзор».

Також під час засідання комітету було прийнято рішення відправити на доопрацювання «мовний» законопроект авторства Максима Бужанського, яким пропонувалося відстрочити перехід шкіл, де викладання ведеться російською мовою, на українську до 2023 року.

Висловили низку зауважень до цілої низки законів: про телекомунікації, про радіочастотний ресурс, про акціонерні товариства, про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо мови роботи, — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, що новий закон «Про медіа» пропонує розширити повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість їй регулювати не тільки електронні ЗМІ, але й усі медіа. Також законопроект вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів. Цей документ гостро розкритикувала медіагромадськість та навіть ООН.