Верховная Рада разрешила экстрадицию в Аргентину правонарушителей и осужденных

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Верховная Рада ратифицировала международные договора с Аргентиной, регламентирующие вопросы выдачи правонарушителей, осужденных, а также взаимной правовой помощи по уголовным делам. Речь идет о согласовании трех договоров между Украиной и Аргентиной:

о выдаче правонарушителей (законопроект о ратификации № 0022) — за 297 голосов;

о передаче осужденных лиц (№ 0023) — за 300 голосов;

о взаимной правовой помощи по уголовным делам (№ 0024) — за 307 голосов.

Вступление договора в силу позволит урегулировать между Украиной и Аргентиной вопросы сотрудничества компетентных органов с целью правовой помощи в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, — говорится в пояснительной записке к законопроекту № 0024.

Проект закона № 0023 регламентирует порядок передачи граждан одной страны, осужденных в другой стране, для отбывания наказания в государстве их гражданства, что будет способствовать исправлению и социальной адаптации осужденных.

В то же время законопроект № 0022 регулирует вопросы экстрадиции лиц, скрывающихся в одной стране, в другую страну с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, 6 августа 2018 года Украина и Аргентина заключили договор о выдаче. Этот договор подлежал ратификации, поскольку он затрагивает права, свободы человека и гражданина. Кроме этого, ратификация международных договоров осуществляется Верховной Радой.