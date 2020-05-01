Под Киевом работает еще один ресторан. Фото: 24 канал

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Ресторан «Велюр», который принадлежит народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, не единственное заведение, которое незаконно работает в карантин. Еще один открытый ресторан обнаружили в Конча-Заспе под Киевом.

Там работал ресторан «Купеческий двор», который посещали VIP-гости. Об этом сообщается в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

В частности, 23 апреля журналисты заметили около ресторана народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Столара. В ресторане он провел около часа. Когда журналисты подошли к нардепу и поинтересовались у него, что он тут делает, Столар ответил, что «просто гулял в лесу».

Нардеп был в компании столичного чиновника времен экс-мэра Леонида Черновецкого Дениса Комарницкого. Также, по данным журналистов, возле «Купеческого двора» были припаркованы машины премиум-класса.

Я не посещал ресторан, но гулял рядом в лесу вместе с моим давним другом Денисом Комарницким. Мы обсуждали ситуацию в стране с коронавирусом, рассказывали друг другу последние новости. Общались, как должны общаться друзья, — рассказал нардеп в комментарии журналистам.

Отмечается, что Столар — товарищ мэра Киева Виталия Кличко, который ежедневно призывает соблюдать правила карантина и сидеть дома. Также сообщается, что Столар и Комарницкий являются неофициальными «кураторами столицы».

Напомним, журналисты Bihus.info более недели наблюдали за рестораном «Велюр», который принадлежит народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Оказалось, что заведение работало, несмотря на введенный в Украине карантин.

Сам нардеп утверждает, что «Велюр» — это «штаб», в котором во время карантина проходят лишь его личные встречи с помощниками.