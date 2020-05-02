Карантин в Україні. Фото: 1kr.ua

https://racurs.ua/ua/n137614-u-harkovi-pobyly-jurnalista-yakyy-spovistyv-policiu-pro-porushennya-karantynu-video.html

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У Харкові вночі 1 травня був побитий журналіст Микита Книш, який повідомив у поліцію про порушення правил карантину. Книш вирішив зняти відео на парковці біля станції метро «Наукова», де зібрався натовп молодих людей.

Про інцидент повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в Facebook.

Книш підійшов до молодих людей, представився журналістом і нагадав їм про правила карантину. Молодь не відреагувала на зауваження Книша, тому журналіст вирішив викликати поліцію.

Однак, прибулі поліцейські заявили, що не бачать фактів порушення правил карантину та порадили Книшу ще раз перечитати постанову Кабміну про карантинні обмеження.

Поліцейські поїхали, а молоді люди вирішили поквитатися з журналістом і побили його прямо на парковці.

У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом телефон викинули. Книш заявив, що знову звернувся у поліцію.