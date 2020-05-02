Карантин в Украине. Фото: 1kr.ua

https://racurs.ua/n137614-v-harkove-izbili-jurnalista-kotoryy-opovestil-policiu-o-narushenii-karantina-video.html

Ракурс

В Харькове ночью 1 мая был избит журналист Никита Кныш, который сообщил в полицию о нарушении правил карантина. Кныш решил снять видео на парковке возле станции метро «Научная», где собралась толпа молодых людей.

Об инциденте сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Кныш подошел к молодым людям, представился журналистом и напомнил им о правилах карантина. Молодежь не отреагировала на замечание Кныша и журналист решил вызвать полицию.

Однако, прибывшие полицейские заявили, что не видят фактов нарушения правил карантина и посоветовали Кнышу еще раз перечитать постановление Кабмина о карантинных ограничениях.

Полицейские уехали, а молодые люди решили поквитаться с журналистом и избили его прямо на парковке.

У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.