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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: 1kr.ua

В Харькове избили журналиста, который оповестил полицию о нарушении карантина (ВИДЕО)

2 мая 2020, 21:01
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В Харькове ночью 1 мая был избит журналист Никита Кныш, который сообщил в полицию о нарушении правил карантина. Кныш решил снять видео на парковке возле станции метро «Научная», где собралась толпа молодых людей.

Об инциденте сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Кныш подошел к молодым людям, представился журналистом и напомнил им о правилах карантина. Молодежь не отреагировала на замечание Кныша и журналист решил вызвать полицию.

Однако, прибывшие полицейские заявили, что не видят фактов нарушения правил карантина и посоветовали Кнышу еще раз перечитать постановление Кабмина о карантинных ограничениях.

Полицейские уехали, а молодые люди решили поквитаться с журналистом и избили его прямо на парковке.



У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

Источник: Ракурс


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