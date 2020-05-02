В Одессе возле Куликова поля избили мужчину. Фото: Думская

https://racurs.ua/n137604-razgovarival-na-ukrainskom-yazyke-v-odesse-vozle-kulikovogo-polya-izbili-mujchinu.html

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В Одессе сегодня чтут память погибших во время столкновений на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Сегодня там собрались неравнодушные граждане, которые принесли цветы в память погибших. Но также туда пришли и пророссийски настроенные граждане.

Среди тех, кто пришел возложить цветы, находился проукраинский блогер из города Черноморска Одесской области Валентин Ткачук. Он, стоя в очереди к Дому профсоюзов, разговаривал на украинском языке. В очереди также стояли несколько женщин, которые потребовали, чтобы он перешел на русский язык. Об этом пишет УНИАН.

В ответ на это блогер сказал, что он украинец и будет разговаривать на государственном языке. В этот момент к разговору подключился еще один мужчина из очереди. По словам Ткачука, он начал оскорблять его и ругаться матом.

После этого к спору присоединился еще один мужчина, блогера начали бить. Кто-то ударил его ногой в голову. Он подчеркнул, что не знал этих людей, а конфликт произошел, потому что он разговаривал на украинском языке.

Отмечается, что правоохранители, которые патрулировали Куликовое поле, разняли драку, но никого не задержали.

Напомним, сегодня — шестая годовщина трагических событий в Одессе. 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.