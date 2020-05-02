В Одесі біля Куликова поля побили чоловіка. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n137604-rozmovlyav-ukrayinskou-movou-v-odesi-bilya-kulykovogo-polya-pobyly-cholovika.html

Ракурс

В Одесі сьогодні вшановують пам’ять загиблих під час зіткнень на Куликовому полі 2 травня 2014 року. Сьогодні там зібралися небайдужі громадяни, які принесли квіти в пам’ять загиблих. Але також туди прийшли і проросійськи налаштовані громадяни.

Серед тих, хто прийшов покласти квіти, був проукраїнський блогер з міста Чорноморська Одеської області Валентин Ткачук. Він, стоячи в черзі до Будинку профспілок, розмовляв українською мовою. У черзі також стояли декілька жінок, які сказали йому, щоб він розмовляв російською. Про це пише УНІАН.

У відповідь на це блогер сказав, що він українець і буде розмовляти державною мовою. У цей момент до розмови доєднався ще один чоловік із черги. За словами Ткачука, він почав ображати його і лаятися.

Після цього до суперечки приєднався ще один чоловік, блогера почали бити. Хтось вдарив його ногою в голову. Він підкреслив, що не знав цих людей, а конфлікт стався через те, що він розмовляв українською мовою.

Зазначається, що правоохоронці, які патрулювали Куликове поле, припинили бійку, але нікого не затримали.

Нагадаємо, сьогодні — шоста річниця трагічних подій в Одесі. 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення.