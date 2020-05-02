2 травня в Одесі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137602-sogodni-shosta-richnycya-tragichnyh-podiy-v-odesi-foto-video.html

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Сьогодні — шоста річниця трагічних подій в Одесі. 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення.

Цього дня шість років тому в місті повинен був відбутися футбольний матч. Перед ним патріоти, футбольні фанати і просто жителі міста зібралися в центрі Одеси на Грецькій площі — вони хотіли провести Марш за єдність України. Проте їх атакували проросійськи налаштовані тітушки. Вони використовували піротехніку, бруківку і навіть зброю.

Незабаром бої з центру міста перемістилися на Куликове поле — саме там розташовувався штаб Антимайдану. Частина антимайданівців сховалися в Будинку профспілок, сторони почали кидати один в одного запальні суміші. Незабаром будівля загорілася. Тоді внаслідок заворушень загинуло 48 осіб.

Сьогодні в Одесі вшановують пам’ять жертв цієї трагічної події. Місцеве видання «Думская» повідомляє, що поліцейські оточили Куликове поле, а до Дому профспілок пускають по двоє людей.

Також повідомляється, що вранці поруч з Будинком профспілок зібралися близько 50 осіб, «в основному це любителі Росії пенсійного або передпенсійного віку». Серед них помічений екс-голова Одеської облради Микола Пундик, екс-нардеп Світлана Фабрикант і екс-нардеп Євген Мураєв. До обіду вони розійшлися, а прийшли проукраїнсько налаштовані громадяни.

Обстановка біля Куликового поля відносно спокійна, проте поліцейські затримали літнього чоловіка. За інформацією ЗМІ, він поводив себе агресивно і відмовлявся надягати маску.

Як повідомлялося, в Одесі силовики попередили провокації, які готувалися проросійськими активістами у роковини трагічних подій 2014 року.