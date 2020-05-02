У Москві пенсіонера з коронавірусом медики кинули в під'їзді. Фото: Pexels

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Ракурс

У Росії 75-річного пенсіонера Євгена Печуріна, у якого був підтверджений коронавірус, повернули з московської лікарні і кинули в під’їзді будинку, де він втратив свідомість.

На початку квітня Печуріна госпіталізували з серцевим нападом у 13-у міську лікарню Москви. Проте через декілька днів його повернули додому, адже лікарні почали перепрофілювати під пацієнтів з коронавірусом. Незабаром чоловіка знову госпіталізували в 36-у лікарню. Там пенсіонер заразився коронавірусом, у нього піднялася температура. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Медики зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Після цього завідувач відділенням зв’язалася з родичами пенсіонера і захотіла, щоб його забрали додому на ізоляцію.

Через день медики вирішили «повернути» пенсіонера самостійно. Вони привезли чоловіка до його будинку, але не спромоглися навіть провести його до квартири. Замість цього працівники лікарні залишили хворого в під’їзді, де він втратив свідомість.

На допомогу прийшли сусіди, які викликали чоловіку «швидку». Проте вони не знали про його діагноз. Наразі пенсіонера госпіталізували в 15-у інфекційну лікарню, а усі його сусіди по під’їзду перебувають під наглядом лікарів.

Після того, що сталося, дочка пенсіонера заявила, що буде подавати скаргу в Слідчий комітет РФ і Департамент охорони здоров’я, пише ТАСС. Вона вимагає, щоб діям лікарів надали правову оцінку.

Нагадаємо, коронавірусом SARS-CoV-2 заразився прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.