Мер Черкас заявив про погрози з боку Офісу президента. Фото: УНН

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко після ослаблення в місті карантину отримав багато негативних відгуків щодо цього вчинку. Зокрема, його розкритикував й президент України Володимир Зеленський.

Після цього мер Черкас заявив, що йому нібито надіслав повідомлення з погрозами перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Відповідне листування Бондаренко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні, яке відправив нібито Трофимов, Бондаренка попереджають про те, що наступного разу «одразу почнуться дії». Також йому порекомендували «заспокоїти свої таланти». Контакт, від якого надійшло повідомлення, у телефоні мера Черкас був підписаний як Сергій Трофимов.

Сьогодні в Офісі президента відреагували на такі обвинувачення. Там зазначили, що перший заступник керівника Офісу президента не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень. В ОП вважають, що мер міста «став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки».

Водночас у Зеленського заявили, що цей факт ніяк не вплине на перебіг подій, адже будуть оцінюватися дії міського голови, а не його висловлювання.

Також в Офісі президента нагадали, що уряд працює над програмою виходу з карантину, яка почне діяти з 11 травня у разі, якщо в Україні не буде зафіксовано спалаху пандемії коронавірусу. Заходи з пом’якшення карантину наразі затверджені, вони діятимуть на всій території України.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ослаблення карантинних заходів у Черкасах. Бондаренко у свою чергу заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.