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Ракурс
Мер Черкас Анатолій Бондаренко. Фото: Facebook

Мер Черкас відповів на залякування Авакова (ВІДЕО)

1 тра 2020, 15:19
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Мер Черкас Анатолій Бондаренко після ослаблення в місті карантину піддався переслідуванням із боку поліції. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що його відомство жорстко відреагує на таке рішення місцевої влади і поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ослаблення карантинних заходів у Черкасах.

Бондаренко у свою чергу заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням і опублікував у Facebook відеоролик, який був знятий у колі його сім’ї.

Мене, міського голову, і нашу сім’ю ніякими кримінальними справами не залякати. У тому числі від вищих чиновників нашої країни, — заявив мер Черкас.

Крім того, Бондаренко нагадав, що в Черкасах дуже багато не розкритих злочинів, тому порекомендував поліції не витрачати час на нього, а зайнятися пошуком злочинців.

Бондаренко вважає, що великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних матеріалів. Покупцям і продавцям лише необхідно дотримуватися правил карантину.



Також мер Черкас додав, що українські громадяни мають право відвідувати будь-які магазини, якщо будуть дотримуватися запобіжних заходів.

Як раніше писав «Ракурс», Аваков у Twitter опублікував пост, у якому заявив: «Пане голово міста Черкас, ви загралися!» Крім того, міністр пообіцяв, що реагування Міністерства внутрішніх справ на подібні дії місцевої влади Черкас буде дуже жорстким.

Джерело: Ракурс


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