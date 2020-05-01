Мер Черкас Анатолій Бондаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n137579-mer-cherkas-vidpoviv-na-zalyakuvannya-avakova-video.html

Ракурс

Мер Черкас Анатолій Бондаренко після ослаблення в місті карантину піддався переслідуванням із боку поліції. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що його відомство жорстко відреагує на таке рішення місцевої влади і поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ослаблення карантинних заходів у Черкасах.

Бондаренко у свою чергу заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням і опублікував у Facebook відеоролик, який був знятий у колі його сім’ї.

Мене, міського голову, і нашу сім’ю ніякими кримінальними справами не залякати. У тому числі від вищих чиновників нашої країни, — заявив мер Черкас.

Крім того, Бондаренко нагадав, що в Черкасах дуже багато не розкритих злочинів, тому порекомендував поліції не витрачати час на нього, а зайнятися пошуком злочинців.

Бондаренко вважає, що великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних матеріалів. Покупцям і продавцям лише необхідно дотримуватися правил карантину.

Також мер Черкас додав, що українські громадяни мають право відвідувати будь-які магазини, якщо будуть дотримуватися запобіжних заходів.

Як раніше писав «Ракурс», Аваков у Twitter опублікував пост, у якому заявив: «Пане голово міста Черкас, ви загралися!» Крім того, міністр пообіцяв, що реагування Міністерства внутрішніх справ на подібні дії місцевої влади Черкас буде дуже жорстким.