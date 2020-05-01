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Ракурс
Карантин у Черкасах пом'якшили. Фото: Ракурс

Влада Черкас відповідатиме перед правоохоронцями за пом’якшення карантину — Степанов

1 тра 2020, 11:46
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Карантин у Черкасах пом’якшила місцева влада з 1 травня. Дане рішення місцевої влади жорстко розкритикував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Степанов заявив, що діям місцевої влади Черкас буде дана відповідна оцінка, у тому числі і правоохоронними органами. Таку заяву Степанов зробив під час сьогоднішнього брифінгу.

На думку міністра, рішення міської влади Черкас відносно відкриття багатьох магазинів і навіть торгових центрів, а також літніх терас у закладах харчування, може звести нанівець усю роботу Міністерства охорони здоров’я, яка була проведена протягом останніх тижнів.



Степанов вважає, що рішення влади про пом’якшення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. Міністр додав, що він засуджує такі дії влади міста, що ставлять під загрозу життя і здоров’я людей.

Як раніше писав «Ракурс», виконком Черкас ухвалив рішення із 1 травня пом’якшити карантинні заходи в місті. Місцева влада вирішила скасувати обмеження на роботу для низки сфер бізнесу.

Джерело: Ракурс


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