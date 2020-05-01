Карантин у Черкасах пом'якшили. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137568-vlada-cherkas-vidpovidatyme-pered-pravoohoroncyamy-za-pom-yakshennya-karantynu-stepanov.html

Ракурс

Карантин у Черкасах пом’якшила місцева влада з 1 травня. Дане рішення місцевої влади жорстко розкритикував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Степанов заявив, що діям місцевої влади Черкас буде дана відповідна оцінка, у тому числі і правоохоронними органами. Таку заяву Степанов зробив під час сьогоднішнього брифінгу.

На думку міністра, рішення міської влади Черкас відносно відкриття багатьох магазинів і навіть торгових центрів, а також літніх терас у закладах харчування, може звести нанівець усю роботу Міністерства охорони здоров’я, яка була проведена протягом останніх тижнів.

Степанов вважає, що рішення влади про пом’якшення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. Міністр додав, що він засуджує такі дії влади міста, що ставлять під загрозу життя і здоров’я людей.

Як раніше писав «Ракурс», виконком Черкас ухвалив рішення із 1 травня пом’якшити карантинні заходи в місті. Місцева влада вирішила скасувати обмеження на роботу для низки сфер бізнесу.