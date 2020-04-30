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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»
Значно пом’якшити карантин з 1 травня вирішили в Черкасах (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n137547-znachno-pom-yakshyty-karantyn-z-1-travnya-vyrishyly-v-cherkasah-dokument.htmlРакурс
У Черкасах з 1 травня значно пом’якшується карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Виконком Черкаської міськради вирішив скасувати обмеження на роботу для низки сфер бізнесу. Про це повідомляє прес-служба міськради.
Таким чином, з 1 травня зможуть запрацювати:
- магазини з продажу непродовольчих товарів, будматеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- перукарні та салони краси, салони для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салони ритуальних послуг, проектні організації, майстерні з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;
- ринки, ярмарки із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літні майданчики закладів ресторанного господарства.
Також дозволяється відвідувати спортмайданчики, проте виключно для проведення там тренувань.
Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з сьогоднішнього дня у місті послаблюється карантинні обмеження.