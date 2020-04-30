В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Ракурс

У Черкасах з 1 травня значно пом’якшується карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Виконком Черкаської міськради вирішив скасувати обмеження на роботу для низки сфер бізнесу. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Таким чином, з 1 травня зможуть запрацювати:

магазини з продажу непродовольчих товарів, будматеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

перукарні та салони краси, салони для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салони ритуальних послуг, проектні організації, майстерні з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;

ринки, ярмарки із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літні майданчики закладів ресторанного господарства.

Також дозволяється відвідувати спортмайданчики, проте виключно для проведення там тренувань.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з сьогоднішнього дня у місті послаблюється карантинні обмеження.