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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

Значно пом’якшити карантин з 1 травня вирішили в Черкасах (ДОКУМЕНТ)

30 кві 2020, 17:48
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У Черкасах з 1 травня значно пом’якшується карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Виконком Черкаської міськради вирішив скасувати обмеження на роботу для низки сфер бізнесу. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Таким чином, з 1 травня зможуть запрацювати:

  • магазини з продажу непродовольчих товарів, будматеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
  • перукарні та салони краси, салони для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салони ритуальних послуг, проектні організації, майстерні з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;
  • ринки, ярмарки із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
  • літні майданчики закладів ресторанного господарства.

Також дозволяється відвідувати спортмайданчики, проте виключно для проведення там тренувань.



Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з сьогоднішнього дня у місті послаблюється карантинні обмеження.

Джерело: Ракурс


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