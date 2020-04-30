Підозрюваній обрали запобіжний захід. Фото: sputniknews.kz

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Запобіжний захід обрав суд жінці, яку підозрюють у вбивстві власної 13-річної дитини.

Сьогодні Ленінській районний суд Харкова арештував жительку селища Подвірки Дергачівського району. Феміда задовольнила клопотання прокурора і взяла підозрювану під варту на 60 діб. Про це 30 квітня повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що судове засідання відбувалося у неспокійній обстановці — 38-річна підозрювана кричала на суддю і перебивала його. Суд вирішив видалити її із зали. Слідчий просив арештувати підозрювану без можливості внесення застави, оскільки вбивство було вчинене «на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин». При цьому державний адвокат просив домашнього арешту.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові сталося звіряче вбивство, яке шокувало місто. На вулиці Полтавський шлях затримали голу 38-річну жінку, яка тримала в руках ніж та пакет з відрізаною головою. Виявилося, що затримана вбила та відрізала голову своїй дочці. За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження.