Подозреваемой избрали меру пресечения. Фото: sputniknews.kz

https://racurs.ua/n137546-v-harkove-sud-arestoval-jenschinu-kotoraya-otrezala-golovu-13-letney-docheri-foto.html

Ракурс

Меру пресечения суд избрал женщине, которую подозревают в убийстве собственного 13-летнего ребенка.

Сегодня Ленинский районный суд Харькова арестовал жительницу поселка Подворки Дергачевского района. Фемида удовлетворила ходатайство прокурора и взяла подозреваемую под стражу на 60 суток. Об этом 30 апреля сообщает «Общественное».

Отмечается, что судебное заседание проходило в неспокойной обстановке — 38-летняя подозреваемая кричала на судью и перебивала его. Суд решил удалить ее из зала. Следователь просил арестовать подозреваемую без возможности внесения залога, поскольку убийство было совершено «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». При этом государственный адвокат просил домашний арест.

Напомним, сегодня в Харькове произошло зверское убийство, которое шокировало весь город. На улице Полтавский шлях задержали голую 38-летнюю женщину, которая держала в руках нож и пакет с отрезанной головой. Оказалось, что задержанная убила и отрезала голову своей дочери. По факту убийства ребенка полицейские Харьковщины открыли уголовное производство.