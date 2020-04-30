В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Черкассах с 1 мая значительно смягчается карантин, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Исполком Черкасского горсовета решил отменить ограничения на работу для ряда сфер бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Таким образом, с 1 мая смогут заработать:

магазины по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

парикмахерские и салоны красоты, салоны для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салоны ритуальных услуг, проектные организации, мастерские по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальным заказам;

рынки, ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летние площадки заведений ресторанного хозяйства.

Также разрешается посещать спортплощадки, однако исключительно для проведения там тренировок.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что с сегодняшнего дня в городе послабляют карантин.