В Днепре ослабили карантин

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Карантин в Украине введен до 11 мая, однако во многих городах и областях как местные власти, так и сами украинцы обращаются к Кабинету министров с просьбой ослабить карантин, ведь всем нужно работать и зарабатывать деньги. Протестные настрои начали появляться и после того, как стало известно, что ресторан нардепа Николая Тищенко продолжает работать в Киеве.

На фоне этих событий мэр Днепра Борис Филатов заявил, что с сегодняшнего дня в городе будет ослаблен карантин. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. В городе, помимо аптек, супермаркетов, бакалей, магазинов с техникой, АЗС и банков, будут работать химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой на вынос, то есть без допуска гостей в зал. У всех сотрудников как в магазинах, так и на рынках должны быть маски, перчатки и антисептики.

Такое решение было принято после того, как городские власти пересмотрели требования Кабмина, в которых нашли «лазейки».

Единственное, что мы могли сделать — это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета министров и открыть вам возможности, которые не запрещены. … В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок, — заявил Филатов, обращаясь к жителям города.

При этом он уточнил, что все так же запрещены массовые сборы, пикники, распитие спиртных напитков. В общественных местах нужно находиться в масках. Улицы продолжат патрулировать правоохранители.

Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счет, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро, — добавил Филатов.





Он отметил, что власти города контролируют ситуацию с эпидемией. При этом они готовы и к худшим сценариям. В городе подготовлена одна инфекционная больница, сейчас занимаются перепрофилированием еще одного медучреждения.

Напомним, ранее в Днепре на подъездах домов, жильцы которых были госпитализированы с подозрением на коронавирус, появились соответствующие предупредительные объявления.