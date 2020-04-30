Дело Гладковского: Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-замминистру обороны, фото — Новынарня

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Дело Гладковского и коррупция в ВПК стали предметом рассмотрения Высшего антикоррупционного суда. Судья ВАКС применила в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн.

В сообщении «Судебной власти» говорится о чиновнике Минобороны, который работал в 2015—2019 годах. По данным из открытых источников, в указанный период заместителем министра был Игорь Павловский.

Ранее НАБУ объявило о подозрении Павловскому. Он является фигурантом дела экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Следствие считает, что Павловский злоупотреблял служебным положением и вместе с Гладковским включил в государственный оборонный заказ грузовики компании «Богдан Моторс», владельцем которой является экс-заместитель секретаря СНБО. Эти автомобили якобы закупили по завышенным ценам, в результате чего государству нанесли более 17,44 млн грн убытков.

Павловского подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его обязали до 29 июня прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сдать на хранение в НАБУ паспорт для выезда за границу.

В октябре суд избрал меру пресечения Павловскому по другому делу. Его подозревают и в коррупционной растрате государственных средств в сумме 149 млн. грн при закупке топлива для Минобороны.

Тогда же ВАКС приостановил рассмотрение производства против Гладковского в другом производстве.