Справа Гладковського: Антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступнику міністра оборони, фото — Новинарня

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Справа Гладковського і корупція у ВПК стали предметом розгляду Вищого антикорупційного суду. Суддя ВАКС застосувала щодо колишнього заступника міністра оборони України запобіжний захід у виді застави в розмірі 168 тис. 160 грн.

У повідомленні «Судової влади» йдеться про посадовця Міноборони, який працював у 2015−2019 роках. За даними з відкритих джерел, у вказаний період заступником міністра був Ігор Павловський.

Раніше НАБУ оголосило про підозру Павловському. Він є фігурантом справи екс-заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Слідство вважає, що Павловський зловживав службовим становищем і разом із Гладковським включив в державне оборонне замовлення вантажівки компанії «Богдан Моторс», власником якої є екс-заступник секретаря РНБО. Ці автомобілі нібито закупили за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдали понад 17,44 млн грн збитків.

Павловського підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Його зобов’язали до 29 червня прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою, не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, здати на зберігання до НАБУ паспорт для виїзду за кордон.

У жовтні суд обрав запобіжний захід Павловському щодо іншої справи. Його підозрюють й у корупційній розтраті державних коштів у сумі 149 млн. грн під час закупівлі палива для Міноборони.

Тоді ж ВАКС призупинив розгляд провадження проти Гладковського в іншому провадженні.