У Дніпрі послабили карантин

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Карантин в Україні введений до 11 травня, проте у багатьох містах і областях як місцева влада, так і самі українці звертаються до Кабінету міністрів з проханням послабити карантин, адже усім потрібно працювати і заробляти гроші. Протестні настрої почали з’являтися і після того, як стало відомо, що ресторан нардепа Миколи Тищенка продовжує працювати в Києві.

На тлі цих подій мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з сьогоднішнього дня в місті буде ослаблений карантин. Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. У місті, окрім аптек, супермаркетів, магазинів з технікою, АЗС і банків, будуть працювати хімчистки, СТО, майстерні по ремонту різного устаткування. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

Кав’ярні та ресторани зможуть працювати як з адресною доставкою, так і з послугою на винос, тобто без допуску гостей в зал. У всіх співробітників як у магазинах, так і на ринках повинні бути маски, рукавички і антисептики.

Таке рішення було прийнято після того, як місцева влада переглянула вимоги Кабміну, у яких знайшли «лазівки».

Єдине, що ми могли зробити — це проаналізувати постанови і рекомендації Кабінету міністрів і відкрити вам можливості, які не заборонені. … У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, те дозволено. Тому в понеділок, 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок, — заявив Філатов, звертаючись до жителів міста.

Водночас він уточнив, що досі заборонені масові збори, пікніки, розпивання спиртних напоїв. У громадських місцях потрібно перебувати в масках. Вулиці продовжують патрулювати правоохоронці.

Починаючи з 12 травня, в залежності від розвитку епідемії та прогнозів на цей рахунок, в місті повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро, — додав Філатов.





Він зазначив, що влада міста контролює ситуацію з епідемією. При цьому вона готова і до гірших сценаріїв. У місті підготовлена ​​одна інфекційна лікарня, зараз займаються перепрофілюванням ще однієї медустанови.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на під’їздах будинків, мешканці яких були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, з’явилися відповідні попереджувальні оголошення.