Карантин в Черкассах смягчили. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137568-vlasti-cherkass-otvetyat-pered-pravoohranitelyami-za-smyagchenie-karantina-stepanov.html

Ракурс

Карантин в Черкассах смягчили местные власти с 1 мая. Данное решение местных властей жестко раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что действиям местных властей Черкасс будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. Такое заявление Степанов сделал во время сегодняшнего брифинга.

По мнению министра, решение городских властей Черкасс открыть много магазинов и даже торговых центров, а также летних террас в заведениях питания, может свести на нет всю работу Минздрава, которая была проделана в течение последних полутора месяцев.

Степанов считает, что решение властей о смягчении карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. Министр добавил, что он осуждает такие действия властей города, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей.

Как ранее писал «Ракурс», исполком Черкасс принял решение с 1 мая смягчить карантинные меры в городе. Местная власть решила отменить ограничения на работу для ряда сфер бизнеса.