Арсен Аваков. Фото: Україна кримінальна

https://racurs.ua/ua/n137570-reaguvannya-bude-jorstkym-avakov-pogrojuie-pokaraty-mera-cherkas-za-pom-yakshennya-karantynu.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на рішення місцевої влади Черкас послабити карантинні заходи з 1 травня.

Міністр у Twitter опублікував короткий гнівний пост, у якому заявив: «Пане голово міста Черкас, ви загралися!»

Аваков закликав мера Черкас припинити ризикувати здоров’ям і життям українських громадян заради політичних ігор.

Крім того, міністр пообіцяв, що реагування Міністерства внутрішніх справ на подібні дії місцевої влади Черкас буде дуже жорстким.

А ось користувачі соцмереж піддали критиці такі заяви Авакова. Багато хто вважає, що міністр не помічає порушень, які відбуваються у нього під носом.

Як раніше писав «Ракурс», виконком Черкаської міськради прийняв рішення з 1 травня суттєво пом’якшити карантинні обмеження для деяких сфер бізнесу.