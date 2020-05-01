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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Україна кримінальна

«Реагування буде жорстким»: Аваков погрожує покарати мера Черкас за пом’якшення карантину

1 тра 2020, 12:27
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на рішення місцевої влади Черкас послабити карантинні заходи з 1 травня.

Міністр у Twitter опублікував короткий гнівний пост, у якому заявив: «Пане голово міста Черкас, ви загралися!»

Скріншот твіту Арсена Авакова у TwitterАваков закликав мера Черкас припинити ризикувати здоров’ям і життям українських громадян заради політичних ігор.

Крім того, міністр пообіцяв, що реагування Міністерства внутрішніх справ на подібні дії місцевої влади Черкас буде дуже жорстким.

А ось користувачі соцмереж піддали критиці такі заяви Авакова. Багато хто вважає, що міністр не помічає порушень, які відбуваються у нього під носом.



Скріншот коментарів до твіту Арсена Авакова у Twitter

Як раніше писав «Ракурс», виконком Черкаської міськради прийняв рішення з 1 травня суттєво пом’якшити карантинні обмеження для деяких сфер бізнесу.

Джерело: Ракурс


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