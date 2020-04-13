Поліція оштрафувала трьох священиків через скупчення людей в храмах

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Карантин в Україні впроваджений до 24 квітня. Карантинні обмеження, зокрема, забороняють масові збори людей. Проте у Вербну неділю у храмах України спостерігалися величезні натовпи з вірян, які йшли святити вербу.

Такі скупчення людей обурили міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він зазначив, що через порушення карантину були оштрафовані троє церковників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Аваков додав, що матеріали щодо ще 12 порушень вивчаються. Рішення щодо них будуть прийняті пізніше. В Україні штрафи за порушення карантину сягають від 17 тис. до 34 тис. грн.

Він також назвав великі скупчення людей «безвідповідальністю та неповагою до людського здоров’я», які не мають жодного відношення до Бога.

У нас свобода совісті, але… майте ж совість! — закликав він.

Прес-служба глави держави Володимира Зеленського пише, що святкування Великодніх свят обговорювали й на сьогоднішній нараді з високопосадовцями в Офісі президента. За порушення карантинних правил були складені протоколи у семи областях, а до храмів завітали загалом 126 тис. українців. Для порівняння, торік церковні служби у Вербну неділю відвідали 3 млн осіб.

Зазначимо, у Вербну неділю по всій Україні українці приходили у церкви і святили вербу попри заклики влади дотримуватися карантину, запровадженого через коронавірус. Натовпи вірян були зафіксовані біля храмів у Чернівцях, Рівному, Дніпрі та низці інших міст.