Полиция оштрафовала трех священников из-за скопления людей в храмах

https://racurs.ua/n136655-imeyte-sovest-avakov-vozmutilsya-tolpami-v-cerkvyah-i-rasskazal-ob-oshtrafovannyh-svyaschennikah.html

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Карантин в Украине введен до 24 апреля. Карантинные ограничения, в частности, запрещают массовые собрания людей. Однако в Вербное воскресенье в храмах Украины наблюдались огромные толпы верующих, которые шли святить иву.

Такие скопления людей возмутили министра внутренних дел Арсена Авакова. Он отметил, что за нарушения карантина были оштрафованы трое церковников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Аваков добавил, что материалы по еще 12 нарушениям изучаются. Решения по ним будут приняты позже. В Украине штрафы за нарушение карантина составляют от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Он также назвал большие скопления людей «безответственностью и неуважением к человеческому здоровью», которые не имеют никакого отношения к Богу.

У нас свобода совести, но… имейте же совесть! — призвал он.

Пресс-служба главы государства Владимира Зеленского пишет, что празднование Пасхальных праздников обсуждали и на сегодняшнем совещании с ответственными чиновниками в Офисе президента. За нарушение карантинных правил были составлены протоколы в семи областях, а всего в храмы пришли 126 тыс. украинцев. Для сравнения, в прошлом году церковные службы в храмах в Вербное воскресенье посетили 3 млн человек.

Отметим, в Вербное воскресенье по всей Украине украинцы приходили в церковь и святили иву, несмотря на призывы властей соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса. Толпы верующих были зафиксированы у храмов в Черновцах, Ровно, Днепре и ряде других городов.