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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Украина криминальная

«Реагирование будет жестким»: Аваков грозится наказать мэра Черкасс за смягчения карантина

1 мая 2020, 12:27
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Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на решение местных властей Черкасс ослабить карантинные меры с 1 мая.

Министр в Twitter опубликовал короткий гневный пост, в котором заявил: «Господин мэр города Черкасс, вы заигрались!»

Скриншот твита Арсена Авакова в Twitter

Аваков призвал мэра Черкасс прекратить рисковать здоровьем и жизнью украинских граждан ради политических игр.

Кроме того, министр пообещал, что реагирование Министерства внутренних дел на подобные действия местной власти Черкасс будет очень жестким.

А вот пользователи соцсетей подвергли критике такие заявления Авакова. Многие считают, что министр не замечает нарушения, которые происходят у него под носом.



Скриншот комментариев к твиту Арсена Авакова в Twitter

Как ранее писал «Ракурс», исполком Черкасского горсовета принял решение с 1 мая существенно смягчить карантинные ограничения для некоторых сфер бизнеса.

Источник: Ракурс


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