Арсен Аваков. Фото: Украина криминальная

https://racurs.ua/n137570-reagirovanie-budet-jestkim-avakov-grozitsya-nakazat-mera-cherkass-za-smyagcheniya-karantina.html

Ракурс

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на решение местных властей Черкасс ослабить карантинные меры с 1 мая.

Министр в Twitter опубликовал короткий гневный пост, в котором заявил: «Господин мэр города Черкасс, вы заигрались!»

Аваков призвал мэра Черкасс прекратить рисковать здоровьем и жизнью украинских граждан ради политических игр.

Кроме того, министр пообещал, что реагирование Министерства внутренних дел на подобные действия местной власти Черкасс будет очень жестким.

А вот пользователи соцсетей подвергли критике такие заявления Авакова. Многие считают, что министр не замечает нарушения, которые происходят у него под носом.

Как ранее писал «Ракурс», исполком Черкасского горсовета принял решение с 1 мая существенно смягчить карантинные ограничения для некоторых сфер бизнеса.