Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n137579-mer-cherkass-otvetil-na-zapugivaniya-avakova-video.html

Ракурс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко после ослабления в городе карантина был подвергнут преследованиям со стороны полиции. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство жестко отреагирует на такое решение местных властей и полиция открыла уголовное производство по факту ослабления карантинных мер в Черкассах.

Бондаренко в свою очередь заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием и опубликовал в Facebook видеоролик, который был снят в кругу его семьи.

Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны, — заявил мэр Черкасс.

Кроме того, Бондаренко напомнил, что в Черкассах очень много не раскрытых преступлений, поэтому порекомендовал полиции не тратить время на него, а заняться поимкой преступников.

Бондаренко считает, что большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных материалов. Покупателям и продавцам лишь необходимо соблюдать правила карантина.

Также мэр Черкасс добавил, что украинские граждане имеют право посещать любые магазины, лишь бы соблюдались меры предосторожности.

Как ранее писал «Ракурс», Аваков в Twitter опубликовал пост, в котором заявил: «Господин мэр города Черкасс, вы заигрались!"Кроме того, министр пообещал, что реагирование Министерства внутренних дел на подобные действия местной власти Черкасс будет очень жестким.