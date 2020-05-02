Мэр Черкасс заявил об угрозах со стороны Офиса президента. Фото: УНН

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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко после ослабления в городе карантина получил много негативных отзывов по этому поводу. В частности, его раскритиковал и президент Украины Владимир Зеленский.

После этого мэр Черкасс заявил, что ему якобы прислал сообщение с угрозами первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Соответствующую переписку Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook.

В сообщении, которое отправил якобы Трофимов, Бондаренко предупреждают о том, что в следующий раз «сразу начнутся действия». Также ему порекомендовали «успокоить свои таланты». Контакт, от которого поступило сообщение, в телефоне мэра Черкасс был подписан как Сергей Трофимов.

Сегодня в Офисе президента отреагировали на такие обвинения. Там отметили, что первый заместитель руководителя Офиса президента не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. В ОП считают, что мэр города «стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы».

В то же время в Зеленского заявили, что этот факт никак не повлияет на ход событий, ведь будут оцениваться действия городского головы, а не его высказывания.

Также в Офисе президента напомнили, что правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксирована вспышка пандемии коронавируса. Меры по смягчению карантина уже утверждены, они будут действовать на всей территории Украины.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, полиция открыла уголовное производство по факту ослабление карантинных мер в Черкассах. Бондаренко в свою очередь заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.