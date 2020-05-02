В Москве пенсионера с коронавирусом бросили медики. Фото: Pexels

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Ракурс

В России 75-летнего пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и бросили в подъезде дома, где он упал в обморок.

В начале апреля Печурина госпитализировали с сердечным приступом в 13-ю горбольницу Москвы. Однако через несколько дней его вернули домой, так как больницу начали перепрофилировать под пациентов с коронавирусом. Вскоре мужчину опять госпитализировали в 36-ю больницу. Там пенсионер заразился коронавирусом, у него поднялась температура. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Медики сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого заведующая отделением связалась с родственниками пенсионера и потребовала забрать его домой на изоляцию.

Через день медики решили «вернуть» пенсионера самостоятельно. Они привезли мужчину в его дому, но не удосужились даже провести его до квартиры. Вместо этого работники больницы оставили больного в подъезде, где он потерял сознание.

На помощь пришли соседи, которые вызвали мужчине «скорую». Однако они не знали о его диагнозе. На данный момент пенсионера госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а все его соседи по подъезду находятся под наблюдением врачей.

После случившегося дочь пенсионера заявила, что будет подавать жалобу в Следственный комитет РФ и Департамент здравоохранения, пишет ТАСС. Она требует, чтобы действиям врачей дали правовую оценку.

Напомним, коронавирусом SARS-CoV-2 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.