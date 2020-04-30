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Ракурс
Михаил Мишустин (слева), фото: Будущее России»

Коронавирусом заразился премьер-министр России

30 апр 2020, 21:26
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Коронавирусом SARS-CoV-2 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.

Тесты на коронавирус, которые Мишустин недавно сделал, сегодня показали положительный результат. Российский премьер сам сообщил об этом во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма соответствующей разговора опубликована на сайте президента РФ.

Мишустин теперь будет на самоизоляции, обязанности главы российского правительства будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его кандидатуру предложил сам Мишустин.

Российское правительство, по словам Мишустина, продолжит работать в штатном режиме.

По информации источников издания «Медуза», большинство сотрудников российского правительства сейчас работают удаленно, а круг близкого общения российского премьера является минимальным. Последние совещания российского правительства проходили в формате видеосвязи.



С кем из российских чиновников в последние дни мог контактировать Мишустин, не сообщается.

Напомним, недавно в российской Госдуме коронавирус обнаружили у двух депутатов Коммунистической партии РФ.


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