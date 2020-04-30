Михайло Мішустін (ліворуч), фото: «Будущее России»

https://racurs.ua/ua/n137552-koronavirusom-zarazyvsya-premier-ministr-rosiyi.html

Ракурс

Коронавірусом SARS-CoV-2 заразився прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Тести на коронавірус, які Мішустін нещодавно зробив, сьогодні показали позитивний результат. Російський прем'єр сам повідомив про це під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним. Стенограма відповідної розмови опублікована на сайті президента РФ.

Мішустін тепер перебуватиме на самоізоляції, обов’язки глави російського уряду виконуватиме перший віце-прем'єр Андрій Білоусов. Його кандидатуру запропонував сам Мішустін.

Російський уряд, за словами Мішустіна, продовжить працювати у штатному режимі.

За інформацією джерел видання «Медуза», більшість співробітників російського уряду наразі працюють віддалено, а коло близького спілкування російського прем'єра є мінімальним. Останні наради російського уряду відбувалися у форматі відеозв’язку.

З ким з російських високопосадовців в останні дні міг контактувати Мішустін, не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно в російській Держдумі коронавірус виявили у двох депутатів Комуністичної партії РФ.