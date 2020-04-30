Небезпечні медичні відходи викидали на стихійні звалища, фото: Офіс генпрокурора

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Медичні відходи з інфекційних лікарень Києва, компанія, яка спеціалізується на їхній утилізації, просто викидала на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів на Київщині.

Відходи, які замість утилізації у спеціально відведених для цього місцях, викидали на звалища, містили, зокрема, шприци, медичні маски та халати. Серед них могли бути й відходи з лікарень, до яких приймають пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Незаконну діяльність припинено, факти відвезення медвідходів на сміттєзвалища задокументовано. Зокрема, під час одного з них правоохоронці викрили водія вантажівки, котрого посадовці цієї компанії залучили до незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) та ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У фігурантів розслідування проведено обшуки, під час яких, зокрема, вилучені матеріали, що підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Нагадаємо, торік правоохоронці викрили корупційну схему на 15 млн грн, пов’язану з утилізацією небезпечних відходів.